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«Мидлсбро» разорвал контракт с голкипером Виктором Вальдесом

Источник:  ФК «Мидлсбро»Комментарии

«Мидлсбро» и испанский голкипер Виктор Вальдес расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт британского клуба.

Голкипер «Мидлсбро» покинет клуб в конце июня. Вальдес выступал за английский клуб с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 35-летний голкипер сыграл 28 матчей в чемпионате Англии, пропустив 36 мячей.

Напомним, что по итогам завершившегося сезона «Мидлсбро» занял 19-е место и покинул английскую премьер-лигу.

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