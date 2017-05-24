Савицкий, Липин и Маркелов приняли предложение «Барыса» по новым контрактам
Нападающий Кирилл Савицкий, защитник Александр Липин и форвард Владимир Маркелов
приняли квалификационные предложения «Барыса» по поводу новых контрактов. Об
этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что все указанные хоккеисты приняли предложение о подписании двустороннего контракта на два года. В минувшем сезоне 31-летний Александр Липин провел 70 матчей и набрал 9 очков (2+7) очка в КХЛ.
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