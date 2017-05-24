Андер Эррера: Для «Манчестер Юнайтед» это ключевой матч. Перед нами задача попасть в Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился эмоциями перед предстоящим финалом Лиги Европы против «Аякса».

- Для нас это ключевой матч, перед нами стоит задача попасть в Лигу чемпионов. Лига Европа - тоже важный европейский турнир. «Юнайтед» не выигрывал еврокубок уже долгое время, к тому же Лига Европы - единственный европейский трофей, которого еще нет в коллекции клуба. Все это делает предстоящий матч очень важным для нас, но в той же ситуации находится и «Аякс». Сделаю все от меня зависящее, чтобы мы привезли трофей домой в Манчестер. В то же время мы осознаем силу соперника, никакой недооценки не будет, - передает слова Эрреры официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал Лиги Европы 2016/2017 между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 24 мая в Стокгольме. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.