Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава2 : 1Питтсбург
Футбол  Аякс- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Гомельский: Не думаю, что Антонов может заинтересовать скаутов НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о возможном отъезде форварда ЦСКА Семена Антонова в НБА.

– Не думаю, что Антонов может заинтересовать скаутов НБА. Только если резко прибавит в уровне игры. С физикой у Антонова все в порядке. И бросок – дальний и средний вполне надежны. Вот скорость принятия решений – замедленная. Нет обыгрыша спиной к кольцу, – написал Гомельский.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист набирал в среднем 5 очков за игру в Единой лиге ВТБ и 2,1 очка в Евролиге.

Напомним, что Антонов выставлял свою кандидатуру на драфт НБА в 2011 году, но не был выбран ни одним клубом. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Гомельский: «Кливленд» выиграет серию у «Бостона» со счетом 4-1Обозреватель «Советского спорта» высказался о шансах «Кливленда» и «Бостона» в финальной серии плей-офф восточной конференции НБА.Полный отказ от легионеров в футболе, очередной гол Малкина и большое интервью Карпина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.«Кливленд» одержал третью победу в серии с «Бостоном»«Кливленд» выиграл у «Бостона» (112:99) в четветом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА.В случае ухода Теодосича ЦСКА попытается приобрести Серхио РодригесаБаскетбольный ЦСКА в случае ухода из команды сербского разыгрывающего Милоша Теодосича попытается приобрести Серхио Родригеса, выступающего в НБА за «Филадельфию». Об этом сообщает Eurohoops.Дэвид Блатт по окончании сезона станет свободным агентомГлавный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт по окончании текущего сезона станет свободным агентом, сообщает Eurohoops.Теракт у «Манчестер Арены», «Нэшвилл» в финале Кубка Стэнли и новый тренер «Терека». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.«Голдэн Стэйт» вышел в финал плей-офф НБА, победив «Сан-Антонио»«Голдэн Стэйт» вышел в финал плей-офф НБА, победив «Сан-Антонио»В четвертом матче серии финала Западной конференции НБА «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Сан-Антонио» со счетом 129:115 (31:19, 34:32, 31:27, 33:37).Чемпионство «Реала» и «Ювентуса», победа Швеции на ЧМХ-2017 и три очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.«Бостон» одержал волевую победу в Кливленде и сократил отставание в серииВ третьем матче финальной серии Восточной конференции НБА «Кливленд» на домашней площадке уступил «Бостону» со счетом 108:111 (35:24, 33:26, 21:32, 21:29).Андрей Кириленко: ЦСКА был на голову сильнее и закономерно победил «Реал»Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу ЦСКА в матче за третье место Евролиги с «Реалом» (94:70).Обреченные. Андронов – о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКАОбреченные. Андронов – о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКАУик-энд поклонники баскетбола и хоккея прожили примерно по одной схеме. Алексей Андронов о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКА«Мы знали, этот матч – вопрос престижа». Игроки ЦСКА – о победе над «Реалом»«Мы знали, этот матч – вопрос престижа». Игроки ЦСКА – о победе над «Реалом»О чем говорили в раздевалке ЦСКА после игры с «Реалом», принесшей армейцам третье место в Евролиге.Димитрис Итудис: Мы доказали, что ЦСКА – одна командаГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча за третье место в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 94:70.Кайл Хайнс: Не понимаю, зачем нужен матч за третье местоЦентровой ЦСКА Кайл Хайнс поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в матче за третье место в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 94:70.Милош Теодосич: О своем будущем подумаю через пару недельЗащитник ЦСКА Милош Теодосич признался, что пока не думал о вариантах продолжения карьеры после этого сезона.Милош Теодосич: Нам обязательно надо было обыграть «Реал»Защитник ЦСКА Милош Теодосич поделился мнением о победе ЦСКА над «Реалом» в матче за 3-е место Евролиги.Михаил Кулагин: Рад, что набрал первые очки в «Финале четырех»Защитник ЦСКА Михаил Кулагин прокомментировал свое появление на площадке в матче за 3-е место против мадридского «Реала».Никита Курбанов: Не знаю, как настраивался «Реал», но мы очень хотели выигратьФорвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу армейцев в матче за 3-е место в «Финале четырех» Евролиги.Виталий Фридзон: Сами дали «Реалу» вернуться в борьбуЗащитник ЦСКА Виталий Фридзон подвел итог матча за 3-е место, в котором ЦСКА разгромил «Реал» - 94:70.Семен Антонов: Немного волновался, ведь это – мой первый «Финал четырех»Форвард ЦСКА Семен Анторов поделился впечатлениями от выступления в Стамбуле.
Хоккей
Потолок зарплат КХЛ в сезоне-2017/18 составит 900 млн рублей
Футбол
ЦСКА по итогам 30-го тура оштрафован на 110 тысяч рублей, «Зенит» – на 160 тысяч рублей
Футбол
Рио Фердинанд: Скоростные качества футболистов «Аякса» будут таить для «Юнайтед» проблему
Футбол
Артур Григорьянц: Закрытие секторов для «Спартака»? Такая норма исключена из дисциплинарного регламента
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Семен Антонов
Семен Антоноввсе новости
Владимир Гомельский
Владимир Гомельскийвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости