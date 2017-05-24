Владимир Гомельский: Не думаю, что Антонов может заинтересовать скаутов НБА

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о возможном отъезде форварда ЦСКА Семена Антонова в НБА.

– Не думаю, что Антонов может заинтересовать скаутов НБА. Только если резко прибавит в уровне игры. С физикой у Антонова все в порядке. И бросок – дальний и средний вполне надежны. Вот скорость принятия решений – замедленная. Нет обыгрыша спиной к кольцу, – написал Гомельский.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист набирал в среднем 5 очков за игру в Единой лиге ВТБ и 2,1 очка в Евролиге.

Напомним, что Антонов выставлял свою кандидатуру на драфт НБА в 2011 году, но не был выбран ни одним клубом.