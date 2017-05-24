«Челси» сыграет в финале Кубка Англии в траурных повязках в память о жертвах теракта в Манчестере

«Челси» сделал заявление в связи с недавним терактом в Манчестере. Сообщается, что в финале Кубка Англии против «Арсенала» команда сыграет в траурных повязках.

«Футбольный клуб «Челси» и все, кто с ним связан, выражают искренние соболезнования пострадавшим в результате теракта, который произошел в понедельник в Манчестере. Наши мысли обращены ко всем жертвам, их семьям и близким.

В свете трагических событий в Манчестере мы считаем нецелесообразным проводить победный парад в Лондоне в это воскресенье.

Учитывая повышенную угрозу безопасности, объявленную правительством, и учитывая возможное развитие этой ситуации, мы приняли данное решение. Мы твердо верим, что во всеобщих интересах это является правильным направлением действий. Мы уверены, что болельщики нашего клуба поймут это решение.

После консультаций с лондонской полицией, с властями района Хаммерсмит и Фулхэм и другими органами мы знаем, что экстренные службы выполняли бы свою работу как никогда профессионально, но мы бы не хотели каким-либо образом отвлечь важные ресурсы на дополнительное регулирование бесплатного посещения мероприятия на улицах Лондона.

Кроме того, в знак уважения, наши игроки выйдут на финальный матч Кубка Англии с «Арсеналом» с черными траурными повязками. Футбольный клуб «Челси» также сделает пожертвования в фонд поддержки жертв этого ужасного теракта», - говорится в заявлении на официальном сайте «Челси».

Напомним, что финал состоится 27 мая в Лондоне на «Уэмбли».