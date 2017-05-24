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«Уэмбли» на время окрасился в цвета ЦСКА

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Стадион «Уэмбли» в Лондоне на некоторое время окрасился в цвета московского ЦСКА. Об этом сообщается в твиттере армейцев.

Произошло это в рамках празднования десятилетия арены, открывшейся после реконструкции в 2007 году. Арка стадиона окрашивалась в цвета всех команд, которые выступали на стадионе за последние 10 лет.

Напомним, что ЦСКА провел на нем матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3) в декабре 2016 года.

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