«Уэмбли» на время окрасился в цвета ЦСКА

Стадион «Уэмбли» в Лондоне на некоторое время окрасился в цвета московского ЦСКА. Об этом сообщается в твиттере армейцев.

Произошло это в рамках празднования десятилетия арены, открывшейся после реконструкции в 2007 году. Арка стадиона окрашивалась в цвета всех команд, которые выступали на стадионе за последние 10 лет.

Last week legendary @WembleyStadium was lit up in the Red-Blue colours as a part of 10th anniversary celebrations #ForAll pic.twitter.com/Z7yZbkfzYt