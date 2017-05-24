Француз Роллан выиграл 17-й этап «Джиро д’Италия», Цатевич – 38-й
На веломногодневке «Джиро
д’Италия» состоялся 17-й этап. Победу в нем одержал французский велогонщик Пьер
Роллан из команды Cannondale-Drapac.
Победитель преодолел 219
километров за пять часов, 42 минуты и 56 секунд. На втором месте португалец Руи
Кошта, который отстал на 24 секунды. Испанец Горка Исагирре занял третье
место. Лучшим из россиян стал Александр Цатевич из «Газпром-Русвело», который
занял 38-е место.
В общем зачете лидирует
голландец Том Дюмулен. На пятом место россиянин Ильнур Закарин из «Катюши».
«Джиро д’Италия»
17-й этап
Тирано – Канацеи
219 км
1. Пьер Роллан (Франция, Cannondale-Drapac) 5.42,56
2. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) + 0,24
3. Горка Исагирре (Испания, Movistar) + 0,24
4. Рори Сазерленд (Австралия, Movistar) + 0,24
5. Маттео Бусато (Италия, Wilier Triestina – Selle Italiа) +
0,24…
38. Алексей
Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело»)…
41. Ильнур
Закарин (Россия, «Катюша»)…
44. Вячеслав
Кузнецов (Россия, «Катюша»)…
Общий зачет
1. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) – 76.05,38
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) + 0,31
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) + 1,12
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) + 2,38
5. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») + 2,40