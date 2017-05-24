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Француз Роллан выиграл 17-й этап «Джиро д’Италия», Цатевич – 38-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На веломногодневке «Джиро д’Италия» состоялся 17-й этап. Победу в нем одержал французский велогонщик Пьер Роллан из команды Cannondale-Drapac.

Победитель преодолел 219 километров за пять часов, 42 минуты и 56 секунд. На втором месте португалец Руи Кошта, который отстал на 24 секунды. Испанец Горка Исагирре занял третье место. Лучшим из россиян стал Александр Цатевич из «Газпром-Русвело», который занял 38-е место.

В общем зачете лидирует голландец Том Дюмулен. На пятом место россиянин Ильнур Закарин из «Катюши».

«Джиро д’Италия»

17-й этап

Тирано – Канацеи

219 км

1. Пьер Роллан (Франция, Cannondale-Drapac) 5.42,56

2. Руи Кошта (Португалия, UAE Team Emirates) + 0,24

3. Горка Исагирре (Испания, Movistar) + 0,24

4. Рори Сазерленд (Австралия, Movistar) + 0,24

5. Маттео Бусато (Италия, Wilier Triestina – Selle Italiа) + 0,24…

38. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело»)…

41. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша»)…

44. Вячеслав Кузнецов (Россия, «Катюша»)…

Общий зачет

1. Том Дюмулен (Голландия, Sunweb) – 76.05,38

2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) + 0,31

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) + 1,12

4. Тибо Пино (Франция, FDJ) + 2,38

5. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») + 2,40

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