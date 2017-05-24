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«Ростов»: Мы можем дать несколько советов «МЮ» перед финалом с «Аяксом»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Официальный  твиттер-аккаунт «Ростова» сделал запись по поводу грядущего финала Лиги Европы. 

- Мы может дать вам несколько советов перед сегодняшним финалом, «Манчестер Юнайтед», - написано в твите.

Напомним, что в этом сезоне «Ростов» встречался с «Аяксом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух встреч донской клуб оказался сильнее – 5:2.

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