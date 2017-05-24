«Ростов»: Мы можем дать несколько советов «МЮ» перед финалом с «Аяксом»
Официальный твиттер-аккаунт «Ростова» сделал запись по поводу грядущего финала Лиги Европы.
- Мы может дать вам несколько советов перед сегодняшним финалом, «Манчестер Юнайтед», - написано в твите.
We can give you some advice before today's final!@ManUtd #UELfinal #UEL #АяксМЮ pic.twitter.com/jf6HYvPyM0— Football Club Rostov (@rostovfc) 24 мая 2017 г.
Напомним, что в этом сезоне «Ростов» встречался с «Аяксом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух встреч донской клуб оказался сильнее – 5:2.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически