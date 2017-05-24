Владимир Гомельский: «Кливленд» выиграет серию у «Бостона» со счетом 4-1
Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о шансах «Кливленда» и «Бостона» в финальной серии плей-офф восточной конференции НБА.
– «Кливленд», с моей точки зрения, выиграет серию 4-1. «Бостон» моложе, но сил потратил больше, что дает «Кливленду» дополнительное преимущество, – написал Гомельский.
На данный момент «Кливленд» ведет в серии со счетом 3-1. Следующий матч пройдет 26 мая в Бостоне.
Первый финалист плей-офф уже известен – «Голден Стэйт» в четырех матчах победил «Сан-Антонио».
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