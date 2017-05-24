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Виталий Прохоров: Для школы «Кузни» исключение из КХЛ станет большим минусом

Источник:  ТАССКомментарии

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров прокомментировал сегодняшнее решение совет директоров КХЛ об исключении новокузнецкого «Металлурга» из лиги.

«Для детей и родителей команда КХЛ является большим двигателем и стимулом. Возможно, дети будут уезжать за границу. Для школы «Металлурга» - это большой минус. С другой стороны, у клубов Высшей хоккейной лиги тоже есть школы и люди оттуда все равно попадают в систему», - сказал Прохоров.

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