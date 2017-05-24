Друг Луческу: У Мирчи есть контракт с «Зенитом». Он не из тех, кто сдается

Друг главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу Константин Ангелаке поделился мнением о возможном уходе румынского специалиста из петербургского клуба.

- У Луческу есть контракт с «Зенитом», он не из тех, кто сдается, даже если в его адрес несется критика. Мирча хочет доказать, что справляется с условиями контракта. Я думаю, в руководстве «Зенита» есть проблемы, но не думаю, что они ищут другого тренера, - приводит слова Ангелаке румынское издание Prosport.

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Напомним, Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года после ухода из «Шахтера». Под его руководством петербуржцы стали обладателями Суперкубка России, стали бронзовыми призерами чемпионата и дошли до 1/16 финала Лиги Европы.

