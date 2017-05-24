Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава2 : 1Питтсбург
Футбол  Аякс- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Друг Луческу: У Мирчи есть контракт с «Зенитом». Он не из тех, кто сдается

Источник:  Prosport.roКомментарии

Друг главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу Константин Ангелаке поделился мнением о возможном уходе румынского специалиста из петербургского клуба. 

- У Луческу есть контракт с «Зенитом», он не из тех, кто сдается, даже если в его адрес несется критика. Мирча хочет доказать, что справляется с условиями контракта. Я думаю, в руководстве «Зенита» есть проблемы, но не думаю, что они ищут другого тренера, - приводит слова Ангелаке румынское издание Prosport.

Кто грубиян, а кто забивака? Все, что вам нужно запомнить о сезоне «Зенита»

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года после ухода из «Шахтера». Под его руководством петербуржцы стали обладателями Суперкубка России, стали бронзовыми призерами чемпионата и дошли до 1/16 финала Лиги Европы.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кладбище мертвых поэтов. Павлюченко уходит в «Динамо»?Кладбище мертвых поэтов. Павлюченко уходит в «Динамо»?Форвард «Урала» Роман Павлюченко недавно заявил прессе, что в Екатеринбурге не останется и вернется в Москву.Дюриш дисквалифицирован на одну игру, Нобоа – на двеГлава КДК РФС Артур Григорьянц - о наказание для игрока «Оренбурга» Михала Дюриша и футболиста «Ростова» Кристиана Нобоа.ЦСКА по итогам 30-го тура оштрафован на 110 тысяч рублей, «Зенит» – на 160 тысяч рублейСегодня состоялось заседание КДК РФС.Артур Григорьянц: Закрытие секторов для «Спартака»? Такая норма исключена из дисциплинарного регламентаГлава КДК РФС Артур Григрьянц рассказал, можно ли было применить к «Спартаку» по итогам поведения его болельщиков в Туле и Перми применить более строгое наказание, чем денежный штраф.Сальваторе Боккетти отправился пешком в ИталиюСупруга защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Екатерина сообщила, что ее муж отправился в Италию пешком.«Спартак» по итогам матчей в Перми и Туле оштрафован на 1,6 млн рублейСегодня состоялось заседание КДК РФС.Дмитрий Песков: Об отказе от легионеров в российском футболе речь не идетПресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил слова главы государства о легионерах в российском футболе. Он подчеркнул, что об отказе от них речь не идет.Григорий Иванов: Отказ от легионеров — это неправильно. Россия к этому не готоваПрезидент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с лимитом на иностранцев в российском футболе.Абонементы на домашние матчи «Спартака» на следующий сезон стоят от 5 525 рублейСегодня поступили в продажу абонементы на домашние матчи «Спартака» в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.Алексей Аравин: Новый контракт в «Тосно» мне не предложили, буду искать новую командуЗащитник «Тосно» Алексей Аравин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о своем будущем в клубе из Ленинградской области.Виталий Мутко: Россия пойдет по пути введения качественного лимита на легионеров в спортеВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с лимитом на иностранцев в игровых видах спорта.Новосельцев не хочет оставаться в «Зените»Защитник «Зенита» Иван Новосельцев активно рассматривает вариант с тем, чтобы покинуть питерский клуб.Лебеденко может продолжить карьеру в «Динамо» или «Рубине»По информации «Советского» спора», полузащитник Игорь Лебеденко может продолжить карьеру в «Динамо» или «Рубине».Шесть спартаковцев. Сборная сезона по версии Валерия РейнгольдаШесть спартаковцев. Сборная сезона по версии Валерия РейнгольдаБывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд составил символическую сборную чемпионата России по итогам минувшего сезона.Александр Головин: Приятно, что на меня обратили внимание в «Челси»Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Челси».Новиков и Бугуи покидают «Урал»Защитник Александр Новиков и нападающий Жан-Жак Бугуи покинули «Урал». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Артур Нигматуллин: Предложений от других клубов премьер-лиги пока не было. И от «Тосно» тожеГолкипер «Тосно» Артур Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию об интересе «Анжи».Для кого строим? Лишь на 5 аренах ЧМ-2018 из 12 будут играть клубы премьер-лигиДля кого строим? Лишь на 5 аренах ЧМ-2018 из 12 будут играть клубы премьер-лигиПосле вылета «Крыльев советов» в ФНЛ, в премьер-лиге осталось лишь пять клубов, которые будут играть на аренах ЧМ-2018.Леонид Федун: Предложений о приобретении игроков «Спартака» на сегодняшний день нетВладелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о планах столичного клуба на летнее трансферное окно.«Урал» объявил об уходе ПавлюченкоКак сообщает официальный сайт «Урала», 35-летний нападающий Роман Павлюченко покидает российский клуб.
Футбол
Букмекеры считают «МЮ» фаворитом в финале Лиги Европы против «Аякса»
Хоккей
Потолок зарплат КХЛ в сезоне-2017/18 составит 900 млн рублей
Футбол
ЦСКА по итогам 30-го тура оштрафован на 110 тысяч рублей, «Зенит» – на 160 тысяч рублей
Футбол
Рио Фердинанд: Скоростные качества футболистов «Аякса» будут таить для «Юнайтед» проблему
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости