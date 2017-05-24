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В Counter-Strike: Global Offensive появилась операция «Гидра»

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Valve выпустила новое обновление для CS:GO, в котором добавила операцию «Гидра».

Операция «Гидра»

События операции «Гидра» – это уникальные игровые режимы, доступные в течение недели:

– «Военные игры»: набор элементов классического игрового процесса, включая специальную тяжелую броню, снайперский режим с низкой гравитацией, командный deathmatch и многое другое;
– «Ведомый»: соревновательный матч 2v2 на картах с одиночными бомбами, матч состоит из 16 раундов и специальной группы умений «Ведомого»;
– «Эксперт по оружию»: как только вы покупаете оружие, вы не можете купить его за оставшуюся часть матча. 5v5 лучший из 30 матчей со специальной группой умений «Эксперта по оружию»;
– 4 новые и 3 возвращенные карты: Austria, Shipped, Lite, Thrill, Agency, Insertion, Black Gold.

Операция «Гидра» (стоимость $5.99) включает в себя:

– Кампанию «Хранитель» с 30 миссиями, которые можно выполнить (и переиграть) в своем собственном темпе;
– Доступ к дропу оружий и новому кейсу «Гидры»;
– Монета операции «Гидра», которая может быть модернизирована до бриллиантового уровня;
– Журнал операции «Гидры», который отслеживает вашу статистику и предоставляет список из друзей лидеров.

Звук

– Повышена точность звуков оружия от третьего лица, когда HRTF включен; 
– Внесены незначительные корректировки соединения.

Игровой процесс

– Уменьшен урон оружия UMP45 на дальности, чтобы привести оружие в соответствие с классом SMG (rangmodifier уменьшен с .85 до .75);
– Игроки больше не возрождаются при обновлении бонусного оружия в режиме Deathmatch;
– Добавлена поддержка карт заложников в Demolition (для локальных / общедоступных серверов);
– Улучшено обнаружение радаров при включении параметра mp_teammates_are_enemies;
– Зевс сделан в пистолетной кобуре для игроков с Зевсом и без пистолета;
– Исправлены пули, не проникающие в товарищей по команде, когда опция mp_teammates_are_enemies включена. 

Серверы

– Изменен параметр sv_disable_motd: значение по умолчанию изменено на 1;
– Изменены настройки выдачи брони mp_free_armor: 0 = нет, 1 = броня, 2 = броня + шлем.

Карты

– Настроены разметки следующих карт, чтобы лучше соответствовать «Военным играм» и «Ведомый»: Safehouse, StMarc, Lake и Bank.

Canals:

– Перемещена база спецназа вперед;
– Добавлена скамейка на базу А для более простого доступа террористам;
– Исправлены текстуры «Player Clip», пробирающиеся через верхний пролёт туннельной лестницы;
– Добавлены текстуры «Player Clip» к некоторым фонарным столбам, где игрок мог застрять;
– Скорректированы расстояния исчезновения для некоторых «пропсов»;
– Исправлены видимые браши с текстурой «Nodraw», замеченные в арке.

Rialto:

– Добавлена новая карта для «Хранителя» и режима 2vs2.

Dizzy:

– Добавлена новая карта для режима Flying Scoutsman.

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