В Counter-Strike: Global Offensive появилась операция «Гидра»

Valve выпустила новое обновление для CS:GO, в котором добавила операцию «Гидра».

Операция «Гидра»



События операции «Гидра» – это уникальные игровые режимы, доступные в течение недели:



– «Военные игры»: набор элементов классического игрового процесса, включая специальную тяжелую броню, снайперский режим с низкой гравитацией, командный deathmatch и многое другое;

– «Ведомый»: соревновательный матч 2v2 на картах с одиночными бомбами, матч состоит из 16 раундов и специальной группы умений «Ведомого»;

– «Эксперт по оружию»: как только вы покупаете оружие, вы не можете купить его за оставшуюся часть матча. 5v5 лучший из 30 матчей со специальной группой умений «Эксперта по оружию»;

– 4 новые и 3 возвращенные карты: Austria, Shipped, Lite, Thrill, Agency, Insertion, Black Gold.

Операция «Гидра» (стоимость $5.99) включает в себя:



– Кампанию «Хранитель» с 30 миссиями, которые можно выполнить (и переиграть) в своем собственном темпе;

– Доступ к дропу оружий и новому кейсу «Гидры»;

– Монета операции «Гидра», которая может быть модернизирована до бриллиантового уровня;

– Журнал операции «Гидры», который отслеживает вашу статистику и предоставляет список из друзей лидеров.



Звук



– Повышена точность звуков оружия от третьего лица, когда HRTF включен;

– Внесены незначительные корректировки соединения.

Игровой процесс



– Уменьшен урон оружия UMP45 на дальности, чтобы привести оружие в соответствие с классом SMG (rangmodifier уменьшен с .85 до .75);

– Игроки больше не возрождаются при обновлении бонусного оружия в режиме Deathmatch;

– Добавлена поддержка карт заложников в Demolition (для локальных / общедоступных серверов);

– Улучшено обнаружение радаров при включении параметра mp_teammates_are_enemies;

– Зевс сделан в пистолетной кобуре для игроков с Зевсом и без пистолета;

– Исправлены пули, не проникающие в товарищей по команде, когда опция mp_teammates_are_enemies включена.



Серверы



– Изменен параметр sv_disable_motd: значение по умолчанию изменено на 1;

– Изменены настройки выдачи брони mp_free_armor: 0 = нет, 1 = броня, 2 = броня + шлем.

Карты



– Настроены разметки следующих карт, чтобы лучше соответствовать «Военным играм» и «Ведомый»: Safehouse, StMarc, Lake и Bank.



Canals:



– Перемещена база спецназа вперед;

– Добавлена скамейка на базу А для более простого доступа террористам;

– Исправлены текстуры «Player Clip», пробирающиеся через верхний пролёт туннельной лестницы;

– Добавлены текстуры «Player Clip» к некоторым фонарным столбам, где игрок мог застрять;

– Скорректированы расстояния исчезновения для некоторых «пропсов»;

– Исправлены видимые браши с текстурой «Nodraw», замеченные в арке.



Rialto:



– Добавлена новая карта для «Хранителя» и режима 2vs2.



Dizzy:



– Добавлена новая карта для режима Flying Scoutsman.

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