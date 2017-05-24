«Кузня» покидает КХЛ, Павлюченко уходит из «Урала», Никитин возглавил ЦСКА, РФПЛ не откажется от легионеров. Главные новости дня
«Советский спорт»
представляет краткий обзор новостей дня.
1. Новокузнецкий «Металлург»,
а также хорватский «Медвешчак» в следующем сезоне не будут играть в КХЛ.
2. Более того, в дальнейшем
лигу планируют сократить до 24 команд.
3. Хоккейный ЦСКА определился
с новым главным тренером. Им стал Игорь
Никитин.
4. ФК «Урал» расстался с
нападающим Романом Павлюченко.
5. Дмитрий Песков пояснил,
что об отказе от легионеров в российском футболе речь не идет.
Текст дня: «Прав
был Быков. Спилили сук, на котором сидели!» Как убирали «Кузню» из КХЛ
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