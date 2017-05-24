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«Кузня» покидает КХЛ, Павлюченко уходит из «Урала», Никитин возглавил ЦСКА, РФПЛ не откажется от легионеров. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор новостей дня.

1. Новокузнецкий «Металлург», а также хорватский «Медвешчак» в следующем сезоне не будут играть в КХЛ.

2. Более того, в дальнейшем лигу планируют сократить до 24 команд.

3. Хоккейный ЦСКА определился с новым главным тренером.  Им стал Игорь Никитин.

4. ФК «Урал» расстался с нападающим Романом Павлюченко.

5. Дмитрий Песков пояснил, что об отказе от легионеров в российском футболе речь не идет.

Текст дня: «Прав был Быков. Спилили сук, на котором сидели!» Как убирали «Кузню» из КХЛ


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