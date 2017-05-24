Игорь Есмантович: Задача Никитина в ЦСКА простая - выиграть Кубок Гагарина

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, как клуб искал нового главного тренера.

Сегодня было официально объявлено о назначении на эту должность Игоря Никитина, последние три года работавшего ассистентом предыдущего наставника армейцев Дмитрия Квартальнова.

«Решение по Никитину принималось обыкновенно, определили кандидатуры, все взвесили. Разговоры про Андрея Николишина, другие разговоры только журналисты и разводили. У нас было несколько кандидатур, но Вячеслава Быкова мы не рассматривали. Задача простая у Никитина - выиграть с ЦСКА Кубок Гагарина», - сказал Есмантович.