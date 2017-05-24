«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов в фиолетовой форме

читайте также

Александр Атаманенко: Билеты на матчи «Спартака» в Лиге чемпионов могут не поступить в свободную продажу Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, как будут реализовываться билеты на домашние матчи команды в Лиге чемпионов.

«Уэмбли» на время окрасился в цвета ЦСКА Стадион «Уэмбли» в Лондоне на некоторое время окрасился в цвета московского ЦСКА.

«Бешикташ» готов предложить Манджукичу семь миллионов евро в год «Бешикташ» продолжает интересоваться форвардом «Ювентуса» Марио Манджукичем. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Ювентус» включился в борьбу за Мбаппе «Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Защитник «Реала» продолжит карьеру в «Интере» Как сообщает Marca, миланский «Интер» достиг договоренности с руководством «Реала» по трансферу защитника сборной Бразилии Данило.

«Милан» – главный фаворит в борьбе за Морату Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората может перейти в «Милан». Об этом сообщают испанские СМИ.

Нападающий «Сампдории» Шик близок к переходу в «Ювентус» Форвард «Сампдории» Патрик Шик может стать игроком «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Килиан Мбаппе: Новый клуб я выберу сам, главное – получать игровую практику Форвард «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о своем уходе из французского клуба грядущим летом.

Президент «Реала» – Зидану: Ты был лучшим игроком мира, а теперь – лучший тренер Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поблагодарил тренерский штаб за победу в чемпионате Испании.

Реальный союз Роналду и Зидана. Почему Мадрид – чемпион Обыграв «Малагу» (2:0), «Реал» стал чемпионом Испании. Впервые с 2012 года, когда командой руководил Жозе Моуринью.

В «Реал» перейдет 16-летний нападающий «Фламенго» «Реал» согласовал с «Фламенго» переход 16-летнего нападающего бразильского клуба Винисиуса Жуниора, сообщается на официальном сайте мадридцев.

Джанлуиджи Буффон: Я – одна из любимых жертв Тотти Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о нападающем «Ромы» Франческо Тотти.

Массимо Каррера: Надеюсь, Промес останется игроком «Спартака» к нашему старту в Лиге чемпионов Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов.

Пепе: Жду нового предложения от «Реала» Защитник мадридского «Реала» Пепе заявил, что планирует остаться в испанском клубе. Ранее сообщалось, что к игроку сборной Португалии проявляют интерес миланский «Интер», а также клубы из чемпионата Китая.

Андрей Червиченко: «Спартак» никак не проявит себя в Лиге чемпионов Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги завершившегося сезона РФПЛ.

«Арсенал» ведет борьбу с «ПСЖ» за защитника «Реала» Лондонский «Арсенал» готовится к отъезду Эктора Бельерина. Об этом сообщает Don Balon.

«У нас нет права на ошибку». Джонс – перед финалом Лиги Европы Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс пообщался с клубной пресс-службой в преддверии финала Лиги Европы.

Ди Мария хочет вернуться в «Реал» Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария готов сменить клубную прописку грядущим летом.

Зидан обсудил с президентом «Реала» трансфер Канте Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан планирует укрепить состав своей команды в летнее трансферное окно.