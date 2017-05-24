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«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов в фиолетовой форме

Источник:  ASКомментарии

Мадридский «Реал» планирует сыграть в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» в фиолетовой форме. Об этом сообщает испанская AS.

В результате жеребьевки номинальным хозяином в финале будет «Ювентус», который сыграет в традиционной черно-белой форме. Таким образом, чтобы не повторять цвета футболок туринского клуба,  мадридский клуб выбрал фиолетовую форму.

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе.

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