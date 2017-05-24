«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов в фиолетовой форме
Мадридский «Реал» планирует сыграть в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» в фиолетовой форме. Об этом сообщает испанская AS.
В результате жеребьевки номинальным хозяином в финале будет «Ювентус», который сыграет в традиционной черно-белой форме. Таким образом, чтобы не повторять цвета футболок туринского клуба, мадридский клуб выбрал фиолетовую форму.
Real Madrid reveal Champions League final strip: https://t.co/xKWse5vrE3 pic.twitter.com/6evbOSVv2s— AS English (@English_AS) 24 мая 2017 г.
Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе.
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