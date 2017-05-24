Эдгар Давидс: Тактика Моуринью отлично подходит под стиль «Аякса»

Бывший полузащитник «Аякса» Эдгар Давидс поделился ожиданиями от финала Лиги Европы. Напомним, что «Аяксу» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед».

«В «Манчестер Юнайтед» играют мужчины, в «Аяксе» - юноши. Тактика Моуринью будет сводиться к тому, чтобы держать оборону и играть плотно. Это отлично подходит под стиль «Аякса», который стремится прессинговать, но у «Юнайтед» есть два-три сверхскоростных игрока вроде Рэшфорда и Марсьяля. Сила «Аякса» в прессинге, но если ты применяешь высокий прессинг, а потом мяч забрасывают твоим защитникам за спину, то преимущество будет у скоростных форвардов.



Рэшфорд будет играть сегодня важнейшую роль, даже не сомневайтесь. Он возглавит линию нападения и будет иметь все возможности стать героем встречи. Выход Антони Марсьяля в «основе» станет сюрпризом, но он может быть столь же полезен, если выйдет на замену, чтобы добиться своего на фоне уставшего «Аякса», - цитирует Давидса официальный сайт УЕФА.

Финал состоится сегодня в Стокгольме и начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.