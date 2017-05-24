Игорь Есмантович: ЦСКА хочет продлить контракты с Сорокиным, Кутузовым и Да Костой

Президент ЦСКА Игорь Есмантович назвал игроков, с которыми клуб рассчитывает подписать новые соглашения.

«Мы ведем переговоры о продлении контракта с Ильей Сорокиным. Также ждем ответа на контрактное предложение от Александра Кутузова, ждем движений в нашу сторону от Стефана Да Косты, его агента», - сказал Есмантович.

Голкипер Сорокин в начале мая перезаключил с ЦСКА контракт до 2018 года. Контракт нападающего Стефана Да Косты истек 30 апреля. По информации «Р-Спорт», к игроку проявляет интерес клуб НХЛ «Вегас».