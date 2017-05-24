Мозякин восстановится к первому сбору «Магнитки»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что нападающий Сергей Мозякин, получивший травму на чемпионате мира, восстановится к первому тренировочному сбору клуба.

Команды КХЛ начнут подготовку к новому сезону в июле.

Напомним, капитан сборной России получил повреждение в матче против сборной Германии (6:3). Подозрение на сотрясение мозга у него не подтвердилось, но в следующих играх мирового первенства он участия не принял.

«У Мозякина дела нормально, он восстановится к началу тренировочных сборов», - сказал Величкин.





