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Илья Геркус: Клюев возглавит «Локомотив-Казанку», которая будет играть в ПФЛ

Источник:  ПФК «Локомотив»Комментарии

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что тренерский штаб молодежной команды железнодорожников во главе с Денисом Клюевым переходит в «Локомотив-Казанку», который в сезоне-2017/18 возьмет старт во втором дивизионе чемпионата России.

«Руководство клуба приняло принципиальное решение о том, что «Локомотив-Казанка» будет сформирован на основе нынешнего молодежного состава. Тренерский штаб «молодежки» во главе с Денисом Клюевым переходит в «Локомотив-Казанку». В данном решении мы исходили из успешного опыта тренерского штаба нашей «молодежки». Это солидный багаж нескольких лет работы: золото первенства, подготовка ряда футболистов для основного состава, успешное взаимодействие с академией клуба», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Геркуса.

Что касается «молодежки» «Локомотива», то она будет сформирована преимущественно из воспитанников клубной академии 2000 года рождения, а старшим тренером молодежного состава назначен Александр Катасонов.

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