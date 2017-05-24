Илья Геркус: Клюев возглавит «Локомотив-Казанку», которая будет играть в ПФЛ
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус
сообщил, что тренерский штаб молодежной команды железнодорожников во главе с
Денисом Клюевым переходит в «Локомотив-Казанку», который в сезоне-2017/18
возьмет старт во втором дивизионе чемпионата России.
«Руководство клуба приняло принципиальное решение
о том, что «Локомотив-Казанка» будет сформирован на основе нынешнего
молодежного состава. Тренерский штаб «молодежки» во главе с Денисом
Клюевым переходит в «Локомотив-Казанку». В данном решении мы исходили из
успешного опыта тренерского штаба нашей «молодежки». Это солидный багаж
нескольких лет работы: золото первенства, подготовка ряда футболистов для
основного состава, успешное взаимодействие с академией клуба», - приводит
официальный сайт «Локомотива» слова Геркуса.
Что касается «молодежки» «Локомотива», то она
будет сформирована преимущественно из воспитанников клубной академии 2000 года
рождения, а старшим тренером молодежного состава назначен Александр Катасонов.