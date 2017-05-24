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Леонид Вайсфельд: Интерес к хоккею в Новокузнецке упадет

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд, ранее занимавший аналогичную должность в новокузнецком «Металлурге», прокомментировал исключение сибирского клуба из КХЛ.

Напомним, сегодня прошли Совет директоров КХЛ и общее собрание руководителей клубов лиги.. По его итогам, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко объявил, что в сезоне-2017/18 в лиге сыграют 27 клубов, КХЛ покинут новокузнецкий «Металлург» и загребский «Медвешчак».

«Много критериев по решению о «Кузне». Если честно, я не вникал, не знаю, как они рассчитываются. Для меня это не принципиально, не главная проблема в жизни. Безусловно, упадет интерес к хоккею в городе, регионе без клуба КХЛ, и это создаст проблемы для хоккейной школы. Нет, клубы не спрашивали при принятии решения, это решил совет директоров, а нам просто довели до сведения», - сказал Вайсфельд .

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