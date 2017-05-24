Глушаков пошутил над «Зенитом», опубликовав коллаж с изображением поля стадиона «Санкт-Петербург»
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков пошутил над «Зенитом», опубликовав на странице в социальной сети Twitter коллаж со своим изображением на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург».
«Зенит, когда отмечать-то будем?» — говорится в подписи к изображению.
@zenit_spb когда отмечать то будем?😉 pic.twitter.com/aW9RExcmK9— Denis Glushakov (@DGlushakov8) 24 мая 2017 г.
Напомним, что «Спартак» по итогам завершившегося сезона РФПЛ в десятый раз в
своей истории и впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу. Это произошло после завершения матча 27-го тура первенства, в котором «Зенит» уступил в Санкт-Петербурге «Тереку» (0:1).
Ранее сообщалось, что накануне Кубка конфедераций на новом стадионе
футбольного клуба «Зенит» на Крестовском острове Санкт-Петербурга уложат
новое поле.
Матч открытия Кубка конфедераций пройдет в Петербурге 17 июня, в нем
встретятся сборные России и Новой Зеландии. Также на арене состоятся еще
два матча групповой стадии и финал турнира.