Глушаков пошутил над «Зенитом», опубликовав коллаж с изображением поля стадиона «Санкт-Петербург»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков пошутил над «Зенитом», опубликовав на странице в социальной сети Twitter коллаж со своим изображением на фоне поля стадиона «Санкт-Петербург».

«Зенит, когда отмечать-то будем?» — говорится в подписи к изображению.

Напомним, что «Спартак» по итогам завершившегося сезона РФПЛ в десятый раз в своей истории и впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу. Это произошло после завершения матча 27-го тура первенства, в котором «Зенит» уступил в Санкт-Петербурге «Тереку» (0:1).



Ранее сообщалось, что накануне Кубка конфедераций на новом стадионе футбольного клуба «Зенит» на Крестовском острове Санкт-Петербурга уложат новое поле.



Матч открытия Кубка конфедераций пройдет в Петербурге 17 июня, в нем встретятся сборные России и Новой Зеландии. Также на арене состоятся еще два матча групповой стадии и финал турнира.

