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УНИКС попытается вернуть Тринкьери

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Казанский УНИКС после расставания с главным тренером Евгением Пашутиным намерен в межсезонье пригласить на вакантный пост Андреа Тринкьери, сообщает «Бизнес Online».

В данный момент Тринкьери тренирует немецкий «Бамберг», но по окончании сезона контракт тренера с этим клубом истекает.

Напомним, что Тринкьери возглавлял УНИКС в сезоне-2013/14. Под его руководством казанцы вышли в финал Еврокубка, дошли до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ и выиграли Кубок России.

«Бамберг» с итальянцем дважды становился чемпионом Германии и выступал в Евролиге.

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