Игорь Есмантович: ЦСКА подправит ситуацию с посещаемостью
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб будет работать над тем, чтобы увеличить посещаемость домашних матчей.
Посещаемость домашних матчей ЦСКА в регулярном чемпионате-2016/17 составила в среднем 3267 зрителей.
«Мы понимаем, что посещаемость наших домашних матчей - это момент, который нужно подправить. Мы эту ситуацию подработаем. Можно же этот вопрос решать разными способами - и ценами на билеты, и какими-то маркетинговыми вещами», - сказал Есмантович.
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