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Рублев пробился в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финальный раунд квалификации «Ролан Гаррос» - Открытого чемпионата Франции.

В среду российский теннисист, посеяный в квалификации под 18 номером, в трех партиях преодолел сопротивление боснийца Мирзы Басича – 6:4, 5:7, 6:2. Поединок продолжался почти два часа.

За право выйти в основную сетку «Ролан Гаррос» Рублев поспорит с японцем Таро Даниэлем, имеющим четвертый номер посева.

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