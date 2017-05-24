Рублев пробился в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финальный раунд квалификации «Ролан Гаррос» - Открытого чемпионата Франции.



В среду российский теннисист, посеяный в квалификации под 18 номером, в трех партиях преодолел сопротивление боснийца Мирзы Басича – 6:4, 5:7, 6:2. Поединок продолжался почти два часа.



За право выйти в основную сетку «Ролан Гаррос» Рублев поспорит с японцем Таро Даниэлем, имеющим четвертый номер посева.