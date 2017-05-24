Рублев пробился в финал квалификации «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финальный раунд
квалификации «Ролан Гаррос» - Открытого чемпионата Франции.
В среду российский теннисист, посеяный в квалификации под 18
номером, в трех партиях преодолел сопротивление боснийца Мирзы Басича – 6:4,
5:7, 6:2. Поединок продолжался почти два часа.
За право выйти в основную сетку «Ролан Гаррос» Рублев поспорит с японцем Таро Даниэлем, имеющим четвертый номер посева.
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