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Александр Атаманенко: Билеты на матчи «Спартака» в Лиге чемпионов могут не поступить в свободную продажу

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, как будут реализовываться билеты на домашние матчи команды в Лиге чемпионов.

Красно-белые проведут в Москве минимум три игры в главном европейском клубном турнире.

- Мы ожидаем огромный интерес к этим матчам, - сказал Атаманенко. - Хочу отметить, гарантированная возможность приобрести билет на еврокубковые матчи красно-белых будет только у владельцев абонементов. Также будет возможность выкупить и дополнительный билет. По требованию УЕФА часть мест на стадионе должна быть предоставлена клубу-гостю и спонсорам. Однако мы постараемся сделать так, чтобы большинство держателей абонементов, которые собираются прийти на игру Лиги чемпионов, могли выкупить именно свое место. Только после приоритетного периода продаж для владельцев абонементов, в случае наличия свободных мест, мы начнем продажу билетов для держателей карт болельщика. Поэтому очень велика вероятность того, что в свободную продажу билеты на матчи европейских кубков не поступят.

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