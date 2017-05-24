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«Аякс» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стали известны стартовые составы голландского «Аякса» и английского «Манчестер Юнайтед» на финальный матч Лиги Европы.

Стартовый состав «Аякса»: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд, Шоне, Классен, Зиеш, Траоре, Дольберг и Юнес.

Стартовый состав «МЮ»: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Мхитарян и Рэшфорд.

Матч «Аякс» - «Манчестер Юнайтед» пройдет 24 мая в Стокгольме на «Френдс-Арене».

Матч

Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:1)

1-й тайм

Голы

Погба 18 (0:1).

Состав

Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд, Классен, Юнес, Дольберг, Шоне, Траоре, Зиеш

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата, Валенсия, Мхитарян, Рэшфорд

Предупреждения:

нет - Мхитарян, 31

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция

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