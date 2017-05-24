«Аякс» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы голландского «Аякса» и
английского «Манчестер Юнайтед» на финальный матч Лиги Европы.
Стартовый состав «Аякса»: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт,
Ридевальд, Шоне, Классен, Зиеш, Траоре, Дольберг и Юнес.
Стартовый состав «МЮ»: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Блинд,
Дармиан, Эррера, Феллайни, Погба, Мата, Мхитарян и Рэшфорд.
Матч «Аякс» - «Манчестер Юнайтед» пройдет 24 мая в Стокгольме на «Френдс-Арене».
Матч
Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:1)1-й тайм
Голы
Погба 18 (0:1).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд, Классен, Юнес, Дольберг, Шоне, Траоре, Зиеш
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата, Валенсия, Мхитарян, Рэшфорд
Предупреждения:
нет - Мхитарян, 31
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция