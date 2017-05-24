Мозякин признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ в сезоне 2016/17

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17.

«Спасибо моей семье за этот сезон, за поддержку, за все то, что они мне давали дома. Это их победа», - передает слова Мозякина официальный сайт КХЛ.

Самым ценным игроком регулярного чемпионата признан Сергей #Мозякин10! Это его 4-я награда за 5 лет. pic.twitter.com/DAjDXVA4Fg — КХЛ (@khl) 24 мая 2017 г.

В завершившемся сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 36-летний нападающий набрал 85 (48+37) результативных баллов в «регулярке», 24 (7+17) очков в плей-офф.