Кошечкин признан лучшим вратарем регулярного чемпионата КХЛ в сезоне 2016/17

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин признан лучшим голкипером регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17.

«Очень рад получить эту награду, я горжусь ей. Спасибо всем, кто меня поддерживал: команде, тренерскому штабу и моей любимой семье. Без поддержки близких я бы не смог ничего добиться», - цитирует Кошечкина официальный сайт КХЛ.

Напомним, что 34-летний вратарь «Магнитки», в минувшем сезоне принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата, отразив 92,7% бросков по воротам.

Во 2-й раз в карьере Василий Кошечкин признан лучшим вратарем! В сезоне 2016/2017 голкипер @MetallurgMgn отразил 93.2% бросков. pic.twitter.com/xUuYWiBkFa — КХЛ (@khl) 24 мая 2017 г.

В завершившемся сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 36-летний нападающий забросил 48 шайб и сделал 37 результативных передач в 60 матчах.