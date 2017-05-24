Клайберн перейдет в ЦСКА из «Дарушафаки»
Московский ЦСКА договорился о подписании американского
форварда Уилла Клайберна, сообщает Eurohoops.
Напомним, что в этом сезоне Клайберн играл за турецкую «Дарушафаку».
Сообщается, что во время летнего межсезонья американец подпишет с ЦСКА
двухлетний контракт.
Ранее ряд СМИ сообщил о возможном переходе в ЦСКА главного тренера «Дарушафаки» Дэвида Блатта. Отметим, что турецкий клуб в следующем сезоне не будет играть в Евролиге и, вероятно, сменит курс развития.
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