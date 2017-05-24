Клайберн перейдет в ЦСКА из «Дарушафаки»

Московский ЦСКА договорился о подписании американского форварда Уилла Клайберна, сообщает Eurohoops.



Напомним, что в этом сезоне Клайберн играл за турецкую «Дарушафаку». Сообщается, что во время летнего межсезонья американец подпишет с ЦСКА двухлетний контракт.



Ранее ряд СМИ сообщил о возможном переходе в ЦСКА главного тренера «Дарушафаки» Дэвида Блатта. Отметим, что турецкий клуб в следующем сезоне не будет играть в Евролиге и, вероятно, сменит курс развития.