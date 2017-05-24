Букмекеры не сомневаются, что «Оренбург» отстоит место в премьер-лиге
Букмекерские конторы выставили котировки на исход стыковых матчей с участием «СКА-Хабаровск» и «Оренбурга».
На то, что «Оренбург» останется в премьер-лиге, можно поставить за 1,27. Коэффициент на выход в элитный дивизион дальневосточников, составляет 3,55.
Первая игра пройдет 25 мая в Хабаровске, ответная - на Урале 28 мая.
Матч
Место и дата
25 мая 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
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