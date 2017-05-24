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Букмекеры не сомневаются, что «Оренбург» отстоит место в премьер-лиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на исход стыковых матчей с участием «СКА-Хабаровск» и «Оренбурга».

На то, что «Оренбург» останется в премьер-лиге, можно поставить за 1,27. Коэффициент на выход в элитный дивизион дальневосточников, составляет 3,55.

Первая игра пройдет 25 мая в Хабаровске, ответная - на Урале 28 мая.

Матч

СКА-Хабаровск - Оренбург

Место и дата

25 мая 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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