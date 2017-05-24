Сборная России обыграла черногорцев в отборочном матче к ЧМ-2018
Волейболисты сборной России уверенно обыграли команду
Черногории на старте второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Встреча группы D, прошедшая в среду в Таллине,
завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:18) в пользу
россиян. Игра продолжалась 79 минут. В составе победителей самым результативным
стал Максим Михайлов, набравший 14 очков.
В следующем матче в четверг сборная России
сыграет с командой Румынии.
Напомним, что победители групп напрямую
квалифицируются на чемпионат мира, а сборные, занявшие вторые места, выйдут в
третий отборочный раунд.
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