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Сборная России обыграла черногорцев в отборочном матче к ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты сборной России уверенно обыграли команду Черногории на старте второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Встреча группы D, прошедшая в среду в Таллине, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:18) в пользу россиян. Игра продолжалась 79 минут. В составе победителей самым результативным стал Максим Михайлов, набравший 14 очков.

В следующем матче в четверг сборная России сыграет с командой Румынии.

Напомним, что победители групп напрямую квалифицируются на чемпионат мира, а сборные, занявшие вторые места, выйдут в третий отборочный раунд.

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