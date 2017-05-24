Знарок признан лучшим тренером КХЛ сезона 2016/17
Лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2016/17 был признан трехкратный обладатель Кубка Гагарина, главный тренер СКА Олег Знарок.
Наставник @hcska Олег Знарок получает приз "Лучшего тренера сезона". pic.twitter.com/g3g2G4mWVn— КХЛ (@khl) 24 мая 2017 г.
Напомним, что в минувшем сезоне СКА под руководством Знарка стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, в финале плей-офф обыграв магнитогорский «Металлург» (4-1). Таким образом Олег Знарок стал первым тренером КХЛ, который трижды завоевывал Кубок Гагарина.
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