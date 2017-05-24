Лига Европы. Финал. «Аякс» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн
Футболисты голландского «Аякса» и английского «Манчестер
Юнайтед» встречаются в финальном матче Лиги Европы.
Эта игра проходит в шведском Стокгольме на «Френдс-Арене». «Советский
спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Напомним, что «Аякс» один раз в своей истории побеждал в Лиге Европы, а точнее в Кубке УЕФА. Это было в 1992 году. «Манчестер Юнайтед» до финалов Лиги Европы (Кубка УЕФА) ранее не добирался.
Матч
Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:1)1-й тайм
Голы
Погба 18 (0:1).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд, Классен, Юнес, Дольберг, Шоне, Траоре, Зиеш
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата, Валенсия, Мхитарян, Рэшфорд
Предупреждения:
нет - Мхитарян, 31
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция