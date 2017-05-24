Лига Европы. Финал. «Аякс» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн

Каспер Дольберг: В «МЮ» фантастические игроки, но когда команда не на пике формы, это не имеет значения

Форвард «Аякса» Каспер Дольберг высказался о выступлении команды в Лиге Европы и своих ожиданиях от финала с «Манчестер Юнайтед».