«Монако» объявил о подписании Тилеманса

«Монако» в своем «твиттере» объявил о подписании полузащитника бельгийского «Андерлехта» Юри Тилеманса.

🖊 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Youri Tielemans jusqu’en 2022 !!! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/BcMOexXCnG — CHAMPIONS 🏆 (@AS_Monaco) 24 мая 2017 г.

Контракт с 20-летним хавбеком рассчитан на пять лет. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 23 миллиона евро. За «Монако» бельгийский полузащитник будет выступать под 17 номером.

За «Андерлехт» Тилеманс в общей сумме провел 185 матчей, забил 35 голов и отдал 31 голевой пас. В прошедшем сезоне помог команде выиграть чемпионат Бельгии.