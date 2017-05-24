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«Монако» объявил о подписании Тилеманса

Источник:  ФК «Монако»Комментарии

«Монако» в своем «твиттере» объявил о подписании полузащитника бельгийского «Андерлехта» Юри Тилеманса.

Контракт с 20-летним хавбеком рассчитан на пять лет. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 23 миллиона евро. За «Монако» бельгийский полузащитник будет выступать под 17 номером.

За «Андерлехт» Тилеманс в общей сумме провел 185 матчей, забил 35 голов и отдал 31 голевой пас. В прошедшем сезоне помог команде выиграть чемпионат Бельгии.

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