Максим Дивнич – Дамир Исмагулов. Прогноз «Советского спорта»

26 мая в Оренбурге состоится турнир M-1 Challenge 77. В главном поединке бойцовского вечера в поединке за титул чемпиона организации в легком весе сойдутся Максим Дивнич и Дамир Исмагулов.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — об этом поединке.

- После того, как стало известно, что Абукар Яндиев временно берет паузу на выступления в MMA и титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе становится вакантным, было принято решение провести бой между ближайшими кандидатами.

Дивнич в своем последнем бою уверенно разобрался с чемпионом различных американских промоушенов Кеоном Колдвелом. У американца несмотря на весь его немалый опыт в бою не было практически никакой возможности серьезно потрясти своего оппонента, что привело к победе Дивнича техническим нокаутом.

Исмагулов после поражения от Рамазана Эсенбаева одержал пять побед подряд – одна другой зрелищней и уже давно буквально требовал от руководства M-1 Global дать ему титульный бой. Наконец эта мечта осуществится и более того, Дамир будет биться там, куда он неоднократно обещал привезти пояс чемпиона – в Оренбурге, при поддержке многотысячной армии болельщиков.

Прогноз: победа Исмагулова единогласным решением судей.

Дата: 26 мая

Кто: Максим Дивнич (Россия) – Дамир Исмагулов (Россия)

Весовая категория: легкая (титульный бой)

Места в мировом рейтинге. Дивнич (245-е, бои 13-2); Исмагулов (210-е, бои 9-2).