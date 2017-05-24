Александр Густафссон – Гловер Тейшейра. Прогноз «Советского спорта»
28 мая в Стокгольме (Швеция) состоится турнир UFC FIGHT NIGHT 109. В главном поединке бойцовского вечера Александр Густафссон сразится против Гловера Тейшейры.
Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — об этом поединке.
- Оба бойца в последнее время не радуют своих фанатов положительными результатами. Тейшейра за 13 секунд был нокаутировал Энтони Джонсоном, а Густафссон в пяти последних боя потерпел три поражения, а это многовато для одного из главных претендентов на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Бой пройдет на территории Александра, в Стокгольме. Вероятно, у бразильца не будет шансов на успешное выступление. Ну, хотя бы, денег заработает.
Прогноз: победа Густафссона нокаутом.
Дата:
28 мая
Кто: Александр Густафссон (Швеция) – Гловер Тейшейра (Бразилия)
Весовая категория: полутяжелая
Места в мировом рейтинге. Густафссон (8-е, бои 17-4); Тейшейра (5-е, бои 26-5).