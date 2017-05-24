Малыгина вернулась в «Динамо-Казань»

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Столичные «восьмерки» Московское «Динамо» в Красногорске убедительно переиграло «Зоркий», одного из претендентов на медали чемпионата. Победу гостей во многом определил хет-трик восьмого номера москвичей Рината Шамсутова. Еще по голу на каждую свою «восьмерку» добавил Евгений Иванушкин (№88).

«Зоркий» дожали под занавес На втором этапе Кубка России в Ульяновске в споре команд первой группы московские динамовцы выиграли все пять матчей. В том числе и у принципиального соперника – «Зоркого».

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