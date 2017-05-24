Малыгина вернулась в «Динамо-Казань»
Диагональная Дарья Малыгина вернулась в «Динамо-Казань», воспитанницей которого она является.
В 2015 году волейболистка на правах аренды перешла в подмосковное «Заречье-Одинцово».
«Мы верим, что уже сейчас она сможет играть на уровне топ-клуба, которым является «Динамо-Казань», и ее участие однозначно будет немалым в команде. Нам очень важно иметь на позиции диагонального еще одного игрока, чтобы и подстраховать Бракочевич, и выходить на двойные замены. Я думаю, что Дарья, пройдя большую школу «Динамо-Казань», «Заречья-Одинцово» и сборной России, должна уже играть в серьезный волейбол и быть готовой, выходя со скамейки, давать результат», - сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Чернышов.
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