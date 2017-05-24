Карреру в аэропорту Бергамо встретили плакатом «Новый царь»

Главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру в аэропорту Бергамо встретили плакатом «Добро пожаловать обратно, новый царь!», сообщает bergamonews.it.



В среду Каррера рейсом из Внуково приземлился в Бергамо. Напомним, что Массимо Каррера в 1996-2003 годах в Бергамо выступал за местную «Аталанту».



Итальянский тренер в свой первый же сезон работы на посту наставника «Спартака» выиграл титул чемпиона России. В понедельник Каррера был назван Российским футбольным союзом лучшим тренером сезона-2016/17.