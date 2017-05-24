Андрей Точицкий: Введение жесткого потолка зарплат – проблема для СКА? Главное, что четко определены правила игры

Управляющий директор СКА Андрей Точицкий поделился мнением о новой стратегии КХЛ.

– Стратегия серьезно проработана, аргументирована и принята большинством голосов. Это позволяет лиге с оптимизмом смотреть в будущее. КХЛ на правильном пути. Будет ли для СКА проблемой введение жесткого потолка зарплат? Самое главное – когда четко определены правила игры. Нам представили все нормы в среднесрочной перспективе. Это дает возможность СКА качественно планировать работу. Здесь нет никакой проблемы, поскольку мы знаем, что нас ждет дальше, каким именно будет потолок зарплат. То, что КХЛ заранее предупредила клубы, дало возможность нам работать без спешки.

Сокращение количества участников? Исключение «Металлурга» – болезненное решение. Но хоккей в Новокузнецке не умрет. Это 100%. Но в данный момент, повторюсь, это воспринимается болезненно, – приводит слова Точицкого официальный сайт КХЛ.

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Напомним, ранее стало известно, что новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак» не выступят в КХЛ в сезоне-2017/18.

Также КХЛ утвердила потолок зарплат на сезон-2017/18 для клубов лиги в 900 млн рублей.