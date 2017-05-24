Бывший чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Роберт Штиглиц объявил о завершении карьеры, сообщает boxingscene.com.



Уроженец Ейска, проживающий в Германии, на профессиональном ринге за карьеру одержал 50 побед (29 из них – нокаутом), потерпел пять поражений и два поединка свел вничью.



Свой последний поединок Штиглиц провел в марте текущего года против Николы Секлочи, в котором защитил титул чемпиона Европы по версии EBU, сведя поединок к ничье.