Штиглиц объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Роберт Штиглиц объявил о завершении карьеры,
сообщает boxingscene.com.
Уроженец Ейска, проживающий в Германии, на профессиональном
ринге за карьеру одержал 50 побед (29 из них – нокаутом), потерпел пять
поражений и два поединка свел вничью.
Свой последний поединок Штиглиц провел в марте текущего года против Николы Секлочи, в котором защитил титул чемпиона Европы по версии EBU, сведя поединок к ничье.
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