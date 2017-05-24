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Штиглиц объявил о завершении карьеры

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Бывший чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Роберт Штиглиц объявил о завершении карьеры, сообщает boxingscene.com.

Уроженец Ейска, проживающий в Германии, на профессиональном ринге за карьеру одержал 50 побед (29 из них – нокаутом), потерпел пять поражений и два поединка свел вничью.

Свой последний поединок Штиглиц провел в марте текущего года против Николы Секлочи, в котором защитил титул чемпиона Европы по версии EBU, сведя поединок к ничье.

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