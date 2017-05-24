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Тренер Na'Vi по CS:GO: Провал на DreamHack Tours был достаточно болезненным, но мы продолжим борьбу с самими собой

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Тренер состава Natus Vincere по CS:GO Андрей «Andi» Прохоров в интервью сайту организации рассказал о неудачных выступлениях коллектива.

«К сожалению или к счастью, причины спада игровой формы удалось определить только после поражения и вылета с DreamHack Tours.

Покидая Францию разочарованным, я всё же улыбнулся, поскольку неудовлетворительный результат вынудил меня посмотреть на общую картину под другим углом. То есть, считаю, этот турнир стал очень полезным для нас — бывают такие поражения, после которых ты становишься сильнее, если, оступившись, сможешь подняться, правильно настроиться и трезво проанализировать произошедшее. Хорошо, что это произошло перед нашим выступлением в Далласе, Кёльне и Кракове.

Команда справилась достойно: после проигрыша как mousesports, так и Misfits, мы провели время вместе — обсудили произошедшее и выявили причины неудач.

Прежде всего это касается глобального построения игры и ее рисунка, который хочу видеть. Какое-то время я был так увлечён деталями, что не уделил должного внимания общей картине. Получил бесценный опыт во Франции, теперь же хочу встать и продолжить борьбу.

Спад в игре связан с рядом факторов. Резюмировав, можно сказать очень поверхностно: было очень неудачное время для всех нас. Провал во Франции был достаточно болезненным, но мы продолжим борьбу с самими собой.

Перед Далласом у нас два буткемпа: G2A в Польше и 5 дней в Киеве — на нашей базе. Сейчас мы находимся в Польше (интервью было взято 20 мая. — Примеч. ред.), где сочетаем необходимое и полезное: выполняем свои медиаобязательства перед нашим спонсором, тренируемся и проводим время вместе; 21-го числа возвращаемся домой; 23-го — собираемся в Киеве, где до 28-го будем проводить заключительную подготовку.

В целом представление о том, что необходимо исправить, достаточно отчётливое. Задача: увеличить количество конкурентоспособных карт; подготовить базу, которая позволит комфортно чувствовать себя даже в самой непростой ситуации, и много работать индивидуально».

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