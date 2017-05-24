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Продажа Тилеманса стала самой дорогой в истории «Андерлехта»

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Продажа Тилеманса стала самой дорогой в истории «Андерлехта»
Фото: Twitter.com

В среду стало известно о трансфере полузащитника Юри Тилеманса из «Андерлехта» в «Монако». Сумма сделки составила 25 миллионов евро*.

Эта продажа стала самой дорогой в истории бельгийского клуба. На втором месте трансфер сербского форварда Александара Митровича в «Ньюкасл» летом 2015 года (18,5 млн евро), на третьей строчке продажа нападающего Ромелу Лукаку в «Челси» летом 2011 года (15 млн).

За «Андерлехт» Тилеманс в общей сумме провел 185 матчей, забил 35 голов и отдал 31 голевой пас. В прошедшем сезоне 20-летний игрок помог команде выиграть чемпионат Бельгии. 

* по данным портала transfermarkt.de.

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