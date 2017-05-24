Денис Попов: Перелет в Хабаровск не скажется на «Оренбурге», если он сильнее
Бывший нападающий ЦСКА и «Торпедо» Денис Попов поделился ожиданиями от стыковых встреч «СКА-Хабаровск» – «Оренбург», «Енисей» – «Арсенал».
Первые матчи пройдут в Хабаровске и Красноярске в четверг.
– На мой взгляд, фавориты, естественно, команды премьер-лиги – «Арсенал» и «Оренбург», – цитирует Попова «Евро-Футбол.Ру». – Но мало ли чего, все может быть, это футбол. Возможно, на самом деле сильнее «Енисей» и «СКА-Хабаровск». Хорошая игра в таких матчах или плохая, забывается, и только результат остается. Скажется ли на «Оренбурге» длительный перелет? Наверное, плюс еще смена часовых поясов. Но с другой стороны, если «Оренбург» сильнее, то ничего на нем не должно сказаться. «Тамбов» в последнем туре ФНЛ прилетел в Хабаровск и едва не увез оттуда победу, а почему «Оренбург» не может?