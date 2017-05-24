Дмитрий Бивол 15 июня проведет бой с Седриком Агнью
Российский
боксер Дмитрий Бивол, обладающий титулом временного чемпиона мира WBA в полутяжелом
весе, проведет свой следующий бой против американца Седрика Агнью, сообщает boxingscene.com.
Поединок
Бивол - Агнью запланирован на 17 июня в Лас-Вегасе в рамках турнира, главным
событием которого станет матч-реванш между чемпионом мира по версиям IBF, IWBA,
WBO в полутяжёлом весе Андре Уордом и Сергеем Ковалевым.
Последний раз Бивол выходил на ринг в апреле 2017 года против Сэмюэла Кларксона, одержав победу техническим нокаутом.
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