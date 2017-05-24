«Куньлунь» согласовал контракт с нападающим Гюнге

«Куньлунь» достиг договоренности о подписании однолетнего контракта с нападающим Рихардом Гюнге, сообщил генеральный менеджер китайского клуба Владимир Кречин.

Минувший сезон 30-летний швед провел в «Нефтехимике». В 57 матчах он набрал 40 (24+ 16) очков.

«Мы достигли договоренности с Рихардом Гюнге из «Нефтехимика». Контракт рассчитан на год. Он станет прямой заменой Чеду Рау, который проследовал в обратном направлении. Финансовые условия Чеда мы не потянули. При этом и условия, и уровень мастерства Гюнге нас устраивают», - сказал Кречин.

Ранее в КХЛ Гюнге выступал за «Адмирал», московское «Динамо» и «Лев».