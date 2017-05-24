«Куньлунь» согласовал контракт с нападающим Гюнге
«Куньлунь» достиг договоренности о подписании однолетнего контракта с нападающим Рихардом Гюнге, сообщил генеральный менеджер китайского клуба Владимир Кречин.
Минувший сезон 30-летний швед провел в «Нефтехимике». В 57 матчах он набрал 40 (24+ 16) очков.
«Мы достигли договоренности с Рихардом Гюнге из «Нефтехимика». Контракт рассчитан на год. Он станет прямой заменой Чеду Рау, который проследовал в обратном направлении. Финансовые условия Чеда мы не потянули. При этом и условия, и уровень мастерства Гюнге нас устраивают», - сказал Кречин.
Ранее в КХЛ Гюнге выступал за «Адмирал», московское «Динамо» и «Лев».
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