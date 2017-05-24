«Куньлунь» летом организует лагерь для канадцев китайского происхождения
Генеральный менеджер «Куньлуня» Владимир Кречин сообщил, что в июне клуб организует лагерь для канадцев китайского происхождения.
Напомним, минувший сезон стал для пекинской команды дебютным в КХЛ. «Куньлунь» занял восьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1-4.
«В июне
«Куньлунь» организует лагерь для канадцев китайского происхождения.
Заявку на участие подали уже 400 человек. Понятно, что под КХЛ команда у нас
уже практически сформирована, она будет основываться на канадцах, как
основывалась на финнах в прошлом году. Задача лагеря - отобрать игроков в
команды ВХЛ и МХЛ», - сказал Кречин.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически