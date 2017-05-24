«Куньлунь» летом организует лагерь для канадцев китайского происхождения

Генеральный менеджер «Куньлуня» Владимир Кречин сообщил, что в июне клуб организует лагерь для канадцев китайского происхождения.

Напомним, минувший сезон стал для пекинской команды дебютным в КХЛ. «Куньлунь» занял восьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1-4.

«В июне «Куньлунь» организует лагерь для канадцев китайского происхождения. Заявку на участие подали уже 400 человек. Понятно, что под КХЛ команда у нас уже практически сформирована, она будет основываться на канадцах, как основывалась на финнах в прошлом году. Задача лагеря - отобрать игроков в команды ВХЛ и МХЛ», - сказал Кречин.