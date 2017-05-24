«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» в финале Лиги Европы

Голы Мхитаряна и Погба принесли "МЮ" победу Фото: Gettyimages.ru

Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Лиги Европы переиграли голландский «Аякс».



Встреча, прошедшая в среду в шведском Стокгольме на «Френдс-Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу английской команды. В ее составе в первом тайме отличился французский полузащитник Поль Погба, а во втором – армянский хавбек Генрих Мхитарян.



Таким образом, «Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории выиграл Лигу Европы (Кубок УЕФА) и получил право в следующем сезоне сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов. «Аякс» во второй раз в своей истории играл в финале Лиги Европы (Кубка УЕФА). В 1992 году голландский клуб побеждал в Кубке УЕФА.