Шестеркин, Ержабек, Антипин, Мозякин, Коварж и Шипачев вошли в сборную сезона КХЛ
Вратарь Игорь Шестеркин из СКА, защитники Виктор Антипин из магнитогорского
«Металлурга» и Якуб Ержабек из «Витязя», а также нападающие Сергей Мозякин, Ян
Коварж (оба – магнитогорский «Металлург») и Вадим Шипачев из СКА получили приз «Золотой
шлем», войдя в символическую сборную КХЛ по итогам сезона-2016/17.
Торжественное награждение хоккеистов состоялось в среду в Барвихе
в рамках церемонии закрытия девятого сезона КХЛ.
Шестеркин, Ержабек, Антипин и Шипачев получили приз впервые. Коварж вошел в символическую сборную во второй раз, а Мозякин – в шестой.
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