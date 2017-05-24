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Шестеркин, Ержабек, Антипин, Мозякин, Коварж и Шипачев вошли в сборную сезона КХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь Игорь Шестеркин из СКА, защитники Виктор Антипин из магнитогорского «Металлурга» и Якуб Ержабек из «Витязя», а также нападающие Сергей Мозякин, Ян Коварж (оба – магнитогорский «Металлург») и Вадим Шипачев из СКА получили приз «Золотой шлем», войдя в символическую сборную КХЛ по итогам сезона-2016/17.

Торжественное награждение хоккеистов состоялось в среду в Барвихе в рамках церемонии закрытия девятого сезона КХЛ.

Шестеркин, Ержабек, Антипин и Шипачев получили приз впервые. Коварж вошел в символическую сборную во второй раз, а Мозякин – в шестой.

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