Игрокам НФЛ предоставили больше свободы и самовыражения в праздновании тачдаунов

Национальная футбольная лига (НФЛ) упростила правила, регламентирующие празднования тачдаунов игроками. Комиссионер лиги Роджер Гуделл сообщил о намерении предоставить футболистам «больше простора для веселья после классных игровых моментов»:

- Мы знаем, что вы любите спонтанные выражения эмоций, которые случаются после яркого тачдауна. Футболисты сказали нам, что им хочется больше свободы для самовыражения и празднования своих спортивных достижений, - сказал комиссионер, обращаясь к болельщикам.

Как отмечает пресс-служба лиги, Гуделл опросил более 80 действующих и бывших игроков НФЛ по поводу упрощения правил. В итоге теперь футболистам можно будет использовать мяч в качестве опоры, устраивать на газоне групповые празднования и перформансы.

За оскорбительные празднования, задержку игры, агрессию по отношению к сопернику футболисты будут наказываться.

Празднования с сексуальным подтекстом в НФЛ по-прежнему запрещены. В частности, вето наложено на тверкинг.

Ранее принимающий «Питтсбурга» Антонио Браун был оштрафован за тверкинг после тачдауна. Однако ресивер «Денвера» Эммануэль Сандерс избежал наказания за аналогичное празднование, потому что сделал лишь два покачивания пятой точкой.



