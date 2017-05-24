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Новым главным тренером «Атлетика» стал бывший игрок клуба Сиганда

Источник:  ФК «Атлетик» (Бильбао)Комментарии

Хосе Анхель Сиганда назначен главным тренером «Атлетика», сообщается на официальном сайте клуба из Бильбао.

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на два года.

Сиганда в свое время защищал цвета «Атлетика» в качестве игрока.

Напомним, во вторник «Атлетик» объявил об уходе с поста главного тренера Эрнесто Вальверде, который, по данным СМИ, станет наставником «Барселоны».  

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